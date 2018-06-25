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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AGİT'in Rus gözlemcilerinden 'seçim şeffaf' açıklaması - ANKARA Video

AGİT'in Rus gözlemcilerinden 'seçim şeffaf' açıklaması - ANKARA Video

AGİT'in Rus gözlemcilerinden "seçim şeffaf" açıklaması - ANKARA - AGİT'in Rus gözlemcilerinden "seçim şeffaf" açıklaması - AGİT - PA üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Artem Turov'un açıklamalarıAGİT'in Rus gözlemcilerinden "seçim şeffaf" açıklaması - AGİT - PA üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Artem Turov:"Ziyaret ettiğimiz tüm sandıklarda Türkiye Cumhuriyeti seçim mevzuatına aykırı bir durum olmadığı için seçimin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyleyebiliriz" - "Seçmenin iradesini etkileyen herhangi bir unsur olmadı" - "Ziyaret ettiğimiz sandıklarda resmen bir Türk misafirliği ile karşılaştık. Herkes güler yüzlü, tamamen yardıma açıktı. Görmek istediğimiz tüm belgelere bakma fırsatımız oldu"ANKARA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT - PA) üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Artem Turov, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyledi.

AGİT - PA ve Rusya parlamentosu alt kanadı Devlet Duması Avrasya Entegrasyonu ve Soydaşlardan Sorumlu Komite Üyesi Turov, AGİT - PA'dan iki kişi, Şangay İşbirliği Örgütünü temsilen bir kişi olmak üzere Rusya Federasyonu'ndan gelen üç gözlemcinin seçim izleme faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Sabah saatlerinden itibaren toplam 11 sandığı ziyaret ettiklerini belirten Turov, "Hem Rusya Federasyonu Devlet Duması milletvekilleri hem de AGİT gözlemci misyonu olarak buradayız. Sabah saatlerinden itibaren çok yoğun bir katılım gözlemledik." dedi.
Seçimin şeffaf bir ortamda geçtiğini vurgulayan Turov, şöyle devam etti:" Ankara 'da gördüğümüz katılım çok yoğundu. Sürekli seçmen akını söz konusuydu. Kapanışta da katılımın yoğun olduğu teyit edilmiş oldu. Ziyaret ettiğimiz sandıklarda seçim mevzuatına aykırılık teşkil eden herhangi bir durumla karşılaşmadık. Dolayısıyla seçmenin iradesini etkileyen herhangi bir unsur olmadığını söyleyebiliriz." - "Sandıklarda Türk misafirperverliğiyle karşılandık"Seçim işlemleri sırasında tüm siyasi parti temsilcilerinin bir arada olmasının şeffaflığın göstergesi olduğunu söyleyen Turov, "Ziyaret ettiğimiz tüm sandıklarda Türkiye Cumhuriyeti seçim mevzuatına aykırı bir durum olmadığı için seçimin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.
Seçim izleme faaliyetleri sırasında hiçbir zorlukla karşılaşmadıklarını belirten Turov, "Ziyaret ettiğimiz sandıklarda resmen bir Türk misafirliği ile karşılaştık. Güler yüzlü, tamamen yardıma açık, görmek istediğimiz tüm belgelere bakma fırsatımız olmuştur. Seçmen kütüklerinde kaç kişi olduğu gibi tüm bilgiler bizimle şeffaf bir ortamda paylaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Basın Toplantısı Toplantı Siyasi Parti Milletvekili Parlamento 

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