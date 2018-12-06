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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı Başladı - Çavuşoğlu, AGİT Toplantısı'nda

- AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı Başladı - Çavuşoğlu, AGİT Toplantısı'nda

Çavuşoğlu gelişi

Alışveriş Toplantı İtalya 

-toplantı katılımcıların karşılanması

( MİLANO ) - AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı MİLANO

- İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.
İtalya’nın Milano kentinde 2 gün sürecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.
AGİT toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Çavuşoğlu toplantıda, AGİT coğrafyasının karşı karşıya bulunduğu güncel tehdit ve sınamaları değerlendirecek ve bunlara nasıl yanıt verileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Bakan Çavuşoğlu, AGİT toplantısı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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