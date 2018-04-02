AGD üyeleri Gazze’deki insanlık dramını protesto etti

-Basın açıklaması

-Akşam namazının kılınması

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen katliamlara sessiz kalmayan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail Büyükelçilik Konutu önünde basın açıklaması yapıp, akşam namazını kıldı. Anadolu Gençlik Derneğince, günlerdir Gazze Şeridi’nde yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için protesto eylemi düzenlendi.

Seğmenler Parkı bitişiğinde bulunan İsrail’in büyükelçilik konutu önünde toplanan üyeler, ellerindeki Filistin bayraklarını dalgalandırarak sloganlar atmaya başladı.

Üyeler, “Filistin için İslam birliği”, “Kırılsın zalimlerin Siyon zincirleri”, “Siyonizmin dini, dili, ırkı olmaz” yazılı pankart ve dövizleri taşıdı. Protestoya Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şubesi Başkanı Hasan Karaman ve çok sayıda dernek gönüllüsü katıldı.

Burada bir basın açıklaması yapan Hasan Karaman, “Var olduğu günden bu yana İslam ülkelerine terör ihraç eden Siyonist İsrail, küstahlığına devam ediyor. İnsan kasaplığını her geçen gün sürdüren işgalci İsrail’in 30 Mart 1976 tarihinde Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koyması, Filistinliler tarafından her yıl Toprak Günü olarak anılmaktadır. Bu sebeple Filistinli kardeşlerimiz Cuma günü başlattıkları Büyük Doğuş Yürüyüşü, Siyonist İsrail’in silahlı saldırılarıyla katliama dönüşmüştür. Filistin’e, direnişe ve şehitlere selam olsun. Terörist İsrail çok yakında nasıl bir yıkılışa uğrayacağını görecektir” ifadelerini kullandı. İsrail’in insanlık onurunu ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan politikalarının haddini fazlasıyla aştığını ifade eden Karaman, şu açıklamada bulundu: “Soykırım yapan katiller sürüsü İsrail, masum sivilleri vurarak kendince bir düzen kurma çabası içine girmiştir. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan ve uluslararası hukuku yerle bir eden İsrail’in sinsi planları haddini aşmıştır. Merhum Erbakan Hocamızın İsrail’in diplomasiden değil ancak ve ancak güçten anladığına dair sözlerine inancımız tamdır. Müslümanlar birlikte hareket ettiğine küstah İsrail’in de ne kadar çaresiz kalacağını biliyoruz. İslam ülkelerinin Siyonist İsrail’le ilişkilerini normalleştirmelerini ve sürdürmelerini onaylamıyoruz.” Kahraman’ın açıklaması, sık sık “Türkiye uyuma kardeşine sahip çık”, “Ankara’dan Gazze’ye direnişe bir selam”, “Avrupa değil İslam birliği” sloganlarıyla kesildi. Basın açıklamasının ardından cemaat oluşturan üyeler, akşam namazını büyükelçilik konutu önünde kıldı.

