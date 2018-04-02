Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AGD üyeleri Gazze’deki insanlık dramını protesto etti

AGD üyeleri Gazze’deki insanlık dramını protesto etti

Protestoculardan görüntü

Silahlı Saldırı İslam Birliği Basın Açıklaması Uluslararası İnsanlık Dramı 

-Basın açıklaması
-Akşam namazının kılınması
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen katliamlara sessiz kalmayan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail Büyükelçilik Konutu önünde basın açıklaması yapıp, akşam namazını kıldı. Anadolu Gençlik Derneğince, günlerdir Gazze Şeridi’nde yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için protesto eylemi düzenlendi.
Seğmenler Parkı bitişiğinde bulunan İsrail’in büyükelçilik konutu önünde toplanan üyeler, ellerindeki Filistin bayraklarını dalgalandırarak sloganlar atmaya başladı.
Üyeler, “Filistin için İslam birliği”, “Kırılsın zalimlerin Siyon zincirleri”, “Siyonizmin dini, dili, ırkı olmaz” yazılı pankart ve dövizleri taşıdı. Protestoya Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şubesi Başkanı Hasan Karaman ve çok sayıda dernek gönüllüsü katıldı.
Burada bir basın açıklaması yapan Hasan Karaman, “Var olduğu günden bu yana İslam ülkelerine terör ihraç eden Siyonist İsrail, küstahlığına devam ediyor. İnsan kasaplığını her geçen gün sürdüren işgalci İsrail’in 30 Mart 1976 tarihinde Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koyması, Filistinliler tarafından her yıl Toprak Günü olarak anılmaktadır. Bu sebeple Filistinli kardeşlerimiz Cuma günü başlattıkları Büyük Doğuş Yürüyüşü, Siyonist İsrail’in silahlı saldırılarıyla katliama dönüşmüştür. Filistin’e, direnişe ve şehitlere selam olsun. Terörist İsrail çok yakında nasıl bir yıkılışa uğrayacağını görecektir” ifadelerini kullandı. İsrail’in insanlık onurunu ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan politikalarının haddini fazlasıyla aştığını ifade eden Karaman, şu açıklamada bulundu: “Soykırım yapan katiller sürüsü İsrail, masum sivilleri vurarak kendince bir düzen kurma çabası içine girmiştir. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan ve uluslararası hukuku yerle bir eden İsrail’in sinsi planları haddini aşmıştır. Merhum Erbakan Hocamızın İsrail’in diplomasiden değil ancak ve ancak güçten anladığına dair sözlerine inancımız tamdır. Müslümanlar birlikte hareket ettiğine küstah İsrail’in de ne kadar çaresiz kalacağını biliyoruz. İslam ülkelerinin Siyonist İsrail’le ilişkilerini normalleştirmelerini ve sürdürmelerini onaylamıyoruz.” Kahraman’ın açıklaması, sık sık “Türkiye uyuma kardeşine sahip çık”, “Ankara’dan Gazze’ye direnişe bir selam”, “Avrupa değil İslam birliği” sloganlarıyla kesildi. Basın açıklamasının ardından cemaat oluşturan üyeler, akşam namazını büyükelçilik konutu önünde kıldı.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı