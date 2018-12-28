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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
AGD’lilerden yılbaşı ve Milli Piyango açıklaması - İSTANBUL

AGD’lilerden yılbaşı ve Milli Piyango açıklaması - İSTANBUL

- Pankartlardan görüntüler - Basın açıklamasının okunmasıAGD’lilerden yılbaşı ve Milli Piyango açıklamasıİSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, yılbaşı kutlamaları ve Milli Piyango çekilişine ilişkin basın açıklaması yaptı.AGD üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı’nda toplandı. Yılbaşına ilişkin, "Hristiyanın kutlamasına değil, Müslümanın kutlamasına karşıyız" pankartı açan kalabalık, "Milli Piyango, milli haram" dövizleri taşıdı. Açıklama öncesi Kur'an - ı Kerim okundu.Grup adına basın açıklamasını okuyan Furkan Semih Coşkun, yılbaşı kutlamalarının İslam dininde yerinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:"Ey Müslüman kardeşim, bir tür tüketim çılgınlığına sen de alet olamazsın. Dünyada 753 milyon insan açlıkla boğuşurken, sen sadece yılbaşı süslemeleri için 100 milyon lira harcamaktan haya edersin. Ülkende evladına pantolon alamadığından dolayı babalar intihar ederken sen yılbaşı eğlencesi için bir gecede yarım milyar lira harcamaktan utanırsın. Sen rızkı verenin Cenab - ı Allah olduğunu ve helal olan 3’ün haram olan 5’ten büyük olduğunu bilir, kısa yoldan zengin olma hayaliyle kandırılamazsın. Kıymetli kardeşim, her an kimliğinin farkında ol ve nefsine yenik düşme."Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ndeki "Milli" ibaresinin kaldırılmasını isteyen Coşkun, "Buradan bu vesileyle devlet büyüklerimize de seslenmek istiyoruz. Eğer kumarın devlet eliyle işlemesini engellemiyorsanız bari hiç olmazsa başındaki 'milli' ibaresini kaldırın. Çünkü sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki haramın millisi olmaz." ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından tekbir getiren kalabalık, daha sonra dağıldı.

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