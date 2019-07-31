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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Agave bitkisi Soma'da 30 yıl sonra çiçek açtı - MANİSA

Agave bitkisi Soma'da 30 yıl sonra çiçek açtı - MANİSA

- Agave bitkisinden detaylar - Çiçek açan agave bitkisi - Agave bitkisi yaprakları - 64 yaşında emekli Adem Pelit'in agave bitkisi hakkında bilgi vermesiAgave bitkisi Soma'da 30 yıl sonra çiçek açtı Manisa (AA) - Manisa ’nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesinde bir bahçede bulunan 3 Agave bitkisinden bir tanesi ekildikten 30 yıl sonra çiçek açtı.UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen 2 metreye ulaşan yaprakları ile dikkat çeken agave bitkisi, 10 metre uzunluğunda çiçek açtı.Bölgede yaşayan arıcılıkla uğraşan 64 yaşında emekli Adem Pelit AA muhabirine yaptığı açıklamada, Agave isimli ağacın anavatanının Güney Amerika olduğunu ve Almanya’da yaşayan komşuları tarafından 30 yıl önce buraya ekildiğini belirtti.
Pelik, "Bu sene ilk defa açtı, çiçek verdi. Bahçede üç noktada daha var ama onlar ne zaman açarlar bilemiyoruz. Meyveleri tohum olarak dibine dökülüyor görüldüğü gibi köklerinde çoğalıyor." dedi.

Uzunlu Muhabir Anavatan 

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