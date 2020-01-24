Ağaran Şelalesi beyaza büründü Haberi

-Bölgedeki turizmcinin demeci (Azmi Çakır)

-Bölgeden detaylar

-Hayvanların karda yürümesi



( RİZE ) RİZE



- Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan soğuk hava ve kar yağışını sonrası beyaza büründü. Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede dün gece başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölge görülmeye değer manzaralar ortaya koydu. Yağan kar sonrası kar kalınlığı bölgede yaklaşık 35 santime ulaştı. Şelale çevresindeki bir tesisin işletmecisi Azmi Çakır, Ağaran Şelalesinin beyaz gelinliğini giydiğini ve kar ile suyun buluşmasının ortaya muhteşem manzaralar çıkarttığını belirtti.

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