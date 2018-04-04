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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı - TEKİRDAĞ

Ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı - TEKİRDAĞ

- Kedinin kurtarılışından genel görüntü - Kediden genel ve detaylar Tekirdağ 'da ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.Namık Kemal Caddesi'ndeki bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, hayvanı bulunduğu yerden indirmek istedi. Kediyi indirmeyi başaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveniyle kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirdi.İtfaiye görevlisinin elinden atlayan kedi, gözden kayboldu.

İtfaiye Merdiveni Mahsur Kaldı Hayvan 

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