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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ağaçtan düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı - BURSA

Ağaçtan düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı - BURSA

- Çalışmalardan görüntüler - Yaşlı adamın ambulansa taşınmasıAğaçtan düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı - Bursa 'da ağaçtan düşmesi sonucu ayağı kırılan ve sarp arazide mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldıBURSA (AA) - Bursa 'da ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ayağı kırılan ve sarp arazide mahsur kalan kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, 82 yaşındaki Kamil Pekiş, ıhlamur toplamak için merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.Ağaca çıkan Pekiş, bir anda dengesini yitirerek düştü. Ayağı kırılan Pekiş, sarp arazide mahsur kaldı.Pekiş'in cep telefonuyla durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinin tespit edilmesinin ardından AFAD ekipleri, halatlarla kişinin mahsur kaldığı yere indi.Sedyeyle yola çıkarılan ve ayağı kırıldığı belirlenen Pekiş, UMKE tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Mahsur Kaldı Hastane Ormanlı Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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