Ağaçtan düşen vatandaş uçurumdan 80 metre aşağı yuvarlandı

-Yaralıyı bulmaları

-Yaralının çıkarılması

-Yaralının ambulansa alınması

-Detaylar



( KOCAELİ )- Yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde arkadaşları ile birlikte meyve toplarken ağaçtan düşüp uçurumdan aşağı 80 metre yuvarlanan 62 yaşındaki adamı itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Yalı Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Tacettin G. arkadaşları ile birlikte ormanlık alana ıhlamur toplamaya gitti. Ihlamuru toplamak için ağaca tırmanan Tacettin G. dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağacın yanında bulunan yaklaşık 700 metre yükseklikte bulunan uçurumdan aşağı yuvarlanan Tacettin G. yaklaşık 70 metre sürüklendi. Olayı gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ekibi sevk edildi. Kısa süre donra olay yerine gelen ekipler Tacettin G.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Güçlükle Tacettin G.'ye ulaşan ekipler ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha donra Tavettin D., ip yardımı ile düştüğü yerden kurtarıldı. Ambulansa bindirilen Tacettin D., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tacettin D.’nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

