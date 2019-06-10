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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan yavru kedinin imdadına İBB itfaiye ekipleri yetişti

Ağaçta mahsur kalan yavru kedinin imdadına İBB itfaiye ekipleri yetişti

Kedinin kurtarılması

Mahsur Kaldı Bild İtfaiye Eri Yavru Kedi Irak 

-Tekrar sokağa salınması
-Detaylar

( İSTANBUL )i İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te refüjde bulunan bir ağaca çıkarak mahsur kalan yavru kedinin imdadına İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti. Ağaçtan indirilen kedinin sağlıklı olduğu anlaşılınca tekrardan sokağa bırakıldı. Fatih Vatan Caddesinde refüjdeki ağaca tırmanarak mahsur kalan yavru kediyi görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri alarma geçerek Vatan Caddesine geldi. Kedinin inmekte zorlandığını gören ekipler merdivenli araç yardımıyla ağacın üzerine çıkarak yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yavru kediyi aşağıya indiren itfaiye eri, sağlıklı olduğunu anlayınca sakin bir noktada tekrar sokağa bıraktı. İtfaiye ekiplerinin yavru kediyi kurtarmadaki titiz çalışması ise çevrede bulunan vatandaşlardan büyük beğeni topladı.
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