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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - YALOVA

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - YALOVA

- Ağaçta mahsur kalan kedinin kurtarılışıAğaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıYALOVA (AA) - Yalova 'da ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Rüstempaşa Mahallesi Şahin Sokağı'nda bir ağaca tırmanan kedi, burada mahsur kaldı.Kedisinin inemediğini fark eden Selin Kaya, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Çabasından sonuç alamayan Kaya, Belediye Başkanı Vefa Salman'a sosyal medya üzerinden ulaşarak yardım istedi.Salman'ın İtfaiye Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini bölgeye yönlendirmesinin ardından kediyi kurtarma çalışması başlatıldı.Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye erinin omuzlarında merdivenle aşağı indirildi.Kedi daha sonra itfaiye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Sosyal Medya Mahsur Kaldı İtfaiye Eri 

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