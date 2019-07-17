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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye eri tırmanarak kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye eri tırmanarak kurtardı

kedinin ağaçtaki görüntüsü

Bild İtfaiye Eri 

-ağaca çıkan itfaiye eri
-kurtarılan kediden görüntüler

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de çıktığı ağaçta mahsur kalan ve aşağı inemeyen kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kedi ağaca çıkan itfaiye eri tarafından aşağı indirildi. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi. 836 sokakta ağaçtan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ağacın tepesinde bir kedinin olduğunu gördü. Ardından bir itfaiye eri ağaca çıktı. Kediyi alan itfaiye eri daha sonra aşağı indi. Kurtarılan kedi ardından bölgeye çağrılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği ekipleri teslim edildi. Kurtarılan kedinin hayli korktuğu gözlendi.
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