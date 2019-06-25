Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti

Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti

kedinin ağaçtan indirilişi

Mahsur Kaldı Bild Harekete Geç 

-kedinin HAYDED yetkilisine teslimi
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti. Foça Mahallesinde çıktığı sığla ağacında mahsur kalan tek gözü görmeyen kediyi görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Tek gözü görmeyen ve açlık ve susuzluktan bittin düşen Kedinin inmekte zorlandığını gören ekipler merdivenli araç yardımıyla ağacın üzerine çıkarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kedi daha sonra ekipler tarafından Hayvan Destek ve Eğitim Derneği’ne (HAYED) teslim edildi. HAYDED Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, yaptığı açıklamada, ağaca çıkan her kedinin kendi imkanlarıyla inemeyebileceğini söyledi.

Kurtarılan kedinin bakımını dernekte sürdüreceklerini dile getiren Bayram, “Havaların çok sıcak. Hayvan 40 derece sıcakta ağaçta biraz daha bekleseydi ölebilirdi” dedi.

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı