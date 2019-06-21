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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi Cankur kurtardı

Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi Cankur kurtardı

Cankur ekibinin kediyi ağaçtan alması

Mahsur Kaldı Harekete Geç Hayvan 

-İndirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana'da çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı. Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Fatih Terim Sokak’ta 3 gün önce bir ağaca çıkan kedi, tekrar aşağı inemeyince mahsur kaldı. Peter Morris isimli esnafın ihbarı üzerine kediyi kurtarmak üzere harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cankur ekibi, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde alıp aşağıya indirdi. Kedinin 3 gündür ağaçta olduğunu ve bir türlü inemediğini söyleyen Peter Morris, kediyi sahiplenmek istediğini söyleyince, Cankur ekibi kediyi hayvansever Morris’e teslim etti. (ELF-SO-Y)
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