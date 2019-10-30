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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY Haberi

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY Haberi

- Ağaçta mahsur kalan kedinin görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasından görüntü - Kedinin itfaiye merdiveninden inip araçtan atlamasıAğaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki refüjde bulunan ağaçta bir kedinin 2 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.Ağaca itfaiye aracının merdivenini uzatan ekipler, kediyi buradan alarak indirdi.Kurtarılan kedi salıverildi.

İtfaiye Merdiveni Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı 

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