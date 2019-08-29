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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ağaçlık alana düşen 2 paraşütçü yaralandı - SAKARYA

Ağaçlık alana düşen 2 paraşütçü yaralandı - SAKARYA

- Olay yerinde bekleyen ambulanstan görüntü - Havadaki paraşütlerden görüntüler - Olay yerinin uzaktan detaylarıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da paraşütle ağaçlık alana düşen 2 kişi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesindeki Kırantepe Sosyal Havacılık Merkezinden paraşütle havalanan B.A. (22) ve Y.Y. (39), inişe geçtikleri sırada Selahiye mevkisindeki ağaçlık alana düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, B.A. ve Y.Y'yi takıldıkları ağaçtan kurtardı.Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen B.A. ve Y.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağaçlı Karya Sağlık Ekipleri 

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