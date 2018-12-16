Ağaçları kesilmekten kurtaran proje: Sıfır Atık...“Sıfır Atık Projesi” sayesinde ağaçlar nefes alıyor Haberi



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi”, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de meyvelerini vermeye başladı.

Sıfır Atık Projesi’ni ilk olarak üç ay önce hizmet binasında hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, atık dönüşüm üniteleriyle çöpleri toplayarak, hem ülke ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağladı. Üç ayda 136 ağaç kesilmekten kurtuldu İlk üç aylık sonuçları açıklayan Büyükşehir Belediyesi, toplanan 8,5 ton kağıtla,136 ağacın kesilmesini önlemiş oldu. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü verilerine göre atıkların geri dönüşümü sayesinde israfın da önüne geçildi. “Sıfır Atık Projesi” uygulaması ile bu süreçte; bin 310 kilogram kartuş-toner, 150 kilogram floresan, 30 kilogram atık pil, 8,5 ton kağıt, 2 bin 460 kilogram plastik, bin 700 kilogram cam, 880 kilogram metal atığı ayrı olarak toplandı. Çevreci proje sayesinde Büyükşehir Belediyesinde 880 kilogram metal atık geri kazanılarak 12 bin 320 kw/sa elektrik enerjisinden tasarruf edilirken, geri dönüşümde toplanan cam atıklar ile de üç ay gibi kısa bir sürede 170 litre petrolden tasarruf edildi. Çöpler türlerine göre depolanıyor Sıfır Atık Projesi’ne destek veren Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasındaki 2 bin 361 çöp kutusunu kaldırarak yerlerine atık türlerine göre belirlenen 860 adet atık geri dönüşüm ünitesi yerleştirdi. 23 katlı hizmet binasının her katına yerleştirdiği farklı renklerdeki “kağıt, organik, plastik, cam, metal, geri dönüşmeyen evsel atık” üniteleri ile “pil toplama kumbarasıyla” çöpler depolama alanına gitmeden kaynağında ayrıştırıldı. Projeye ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 3 bin 500’ün üzerinde personelin çalıştığı ve her gün binlerce Başkentlinin hizmet almak için kullandığı binanın Anadolu’daki birçok kasabadan daha fazla nüfusu içinde barındırdığına dikkat çekerek, burada toplanan çöplerin önce geçici depolama alanında depolandığını kaydetti.

Belediyenin değerlendirilebilir atıkları lisanslı geri kazanım tesislerine gönderdiğini belirten yetkililer, değerlendirilemeyen atıkların ise lisanslı tesislere gönderilerek bertaraf edildiği bilgisini verdi. Geri dönüşümün ekonomiye katkısı Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Sıfır Atık Projesi uygulamasıyla elde edilen kazanımları şu örneklerle açıkladı: “1 ton atık kâğıdın geri kazanılması 17 ağacı kesilmekten kurtarıyor. Metal ve plastik geri kazanımı ile yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Atık camlar tekrar cam ürünlere dönüşüyor. Plastik atıklar; elyaf, dolgu malzemesi ve otomobil parçasına dönüşebiliyor. Atık metaller tekrar metal ürünlere dönüşebiliyor. Organik atıklardan kompost elde edilerek toprak iyileştirici olarak kullanılabiliyor.” Belediye yetkilileri, 2019 yılından itibaren hizmet binası dışında bulunan tüm birimlerde aşama aşama Sıfır Atık Projesi’ne geçileceğini söyledi.





