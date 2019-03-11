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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ağaçları devirdi, aydınlatma direğine çarparak durabildi: 1 yaralı Haberi

Ağaçları devirdi, aydınlatma direğine çarparak durabildi: 1 yaralı Haberi

Güvenlik kamerası

Elektrik Direği Güvenlik Kamerası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

-Kaza yerinden görüntü
-Devrilen ağaçlardan görüntü
-Detay

( SAMSUN )- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı SAMSUN

- Samsun'da refüjdeki ağaçları devirdikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle Ali Rıza Bey Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Onay idaresindeki 55 ABP 935 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp önce ağaçları devirdi sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana getiren ve trafiği ise bir süre aksatan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın akan trafikte sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ve refüje çıktıktan sonra önce ağaçları devirmesi sonra ise elektrik direğine çarpması yer alıyor.
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