Ağaçlandırma sahasında yangın - İZMİR

- Ağaçlandırma sahasında yangın - Yanan bölgeden detay görüntüler - Helikopterlerin yanan alana su boşaltmalarıİZMİR (AA) - İzmir 'in Menderes ilçesindeki bir ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Menderes ilçesi Oğlananası mevkisinde ormanlık ve ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.Ekipler, 3 helikopter ve 8 arazözle yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.
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