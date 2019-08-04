Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ağaçlandırma sahasında yangın - İZMİR

Ağaçlandırma sahasında yangın - İZMİR

- Ağaçlandırma sahasında yangın - Yanan bölgeden detay görüntüler - Helikopterlerin yanan alana su boşaltmalarıİZMİR (AA) - İzmir 'in Menderes ilçesindeki bir ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Menderes ilçesi Oğlananası mevkisinde ormanlık ve ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.Ekipler, 3 helikopter ve 8 arazözle yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.

Bild Ormanlı Helikopter Yangına Müdahale Trol 

İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı