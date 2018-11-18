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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Ağacın tepesinde kedi kurtarma operasyonu İzle

Ağacın tepesinde kedi kurtarma operasyonu İzle

yangın merdiveni uzatılırken

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu İtfaiye Aracı İtfaiye Eri 

-itfaiye eri kediyi kurtarırken
-Genel detay ve ayrıntılar

( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ağacın en tepesinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını fark eden duyarlı vatandaşlar kediyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışarak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, ağacın en tepesine tırmanarak mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalıştı. Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda itfaiye aracının yangın merdiveni yardımıyla kurtarıldı. (HLD-
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