Ağacın ‘bağlama’ yolundaki meşakkati...En az 20 yıl büyüyen ağaçlar 2 yıl kurutulduktan sonra bağlama için işleniyor İzle

-Tahtaların makinede işlenmesi

-Makinede işlenen tahtaların el işçiliği ile düzeltilmesi

-Bağlamanın parçalarının ayarlanması

-Şekillenen bağlamalardan detaylar

-Bağlama ustası Serkan Ceylan'ın atölye çalışmaları

-Üretilen bağlamalardan detay görüntüler

-Serkan Ceylan ile röportaj

-Ustanın bağlama çalması

-Yaklaşık 2 yıldır kuruyan bağlama parçalarından detaylar



( ORDU -ÖZEL)- El işçiliği ile meşakkatle üretilen bağlamalar, farklı iklimsel bölgelere geçince akort ayarını bozabiliyor- Türüne göre 35 farklı ağaç parçalarından oluşan bağlamalar, Türk Halk Müziği’nde yaygın olarak kullanılıyor ORDU



- Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan Serkan Ceylan, evlerinin altında kurdukları atölyede yıllardır ‘bağlama’ üretiyor. Ceylan, 20 yılda büyüyen bir ağacın bağlamaya dönüşmesi için, kesildikten sonra en az 2 yıl kuruması gerektiğini, ardından işlenmeye başlandığını belirtiyor. Türk Halk Müziği’nde yaygın olarak kullanılan ve geçmişi binlerce yıla kadar dayandığı bilinen telli tezeneli bir çalgı türü olan bağlamanın, üretimin kolay olmadığını gibi koruması da meşakkat istiyor. Bağlama yapılmak üzere kesilen 20 yıllık bir ağacın, az 2 yıl kurutulduktan ve nemden arındırıldıktan sonra işlenmesi gerekiyor. Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Serkan Ceylan, yaklaşık 25 yıldır profesyonel olarak bağlama üretiyor. 12 yıl önce evlerinin altına kurdukları atölyede, yıllık yaklaşık 400 adet bağlama üreten Ceylan, bu sayede babasından öğrendiği mesleğini de sürdürmüş oluyor. Serkan Ceylan, bir bağlamanın türüne göre 35 farklı ağaç parçasından oluşabildiğini söylüyor. “Bir bağlama, en az 20 yıl yetişen ağaçtan üretiliyor” Bir ağacın, bağlama olarak işlenebilmesi için 20 yıldan fazla geçmişi olması gerektiğini anlatan Serkan Ceylan, “Bir ağaçtan bağlama olabilmesi için en az 20 sene vasfını doldurmuş ve sertlik kazanabilmiş bir ağacın kullanılması gerekiyor. Ardından AR-GE çalışmaları ile beraber bağlamayı hangi vasıfta ve ilerleyen zamanlarda bozulmayacak şekilde yapılması gerekiyor. Bağlamada en önemli unsur, ağacın liflerinin sıkı olması, yumuşak lifli ağaçlar bağlama üzerinde çök makbul olmuyor. Yani bir bağlamadaki en önemli unsur ağacın kalitesidir” diyerek, erik, kestane ve dut ağaçlarının bağlama yapımında tercih edildiğini aktardı. “Bağlama, 35 adet ağaç parçasının birleşmesi ile oluşabiliyor, kesilen ağacın 2 yıl kurutulması gerekiyor” Bağlama ustası Ceylan, bağlama üretimindeki püf noktalara da değinerek, “Oyma bağlama, klavyeyi hesaba katmazsak 5 parçadan oluşuyor. Yaprak bağlama da 34-35 parçaya kadar çıkabiliyor. Ağaçların kuruması üretimde çok önemli. Bir ağacın bağlama olabilmesi için en az 2 yıl beklemesi lazım. Çünkü bunların nem oranını ölçtüğümüz zaman yüzde 35’i geçmemesi lazım” ifadelerini kullandı. “Yıllık yaklaşık 400 bağlama üretiyor” Yıllık yaklaşık 300 ile 400 arasında bağlama üretebildiklerini de söyleyen Ceylan, “Bağlamanın fiyatının pahalı olması, onun iyi olduğu anlamına gelmiyor. Müzik aletlerinde ilk kurulum çok önemli. Kurulumu ve işçiliği iyi yapılırsa o bağlama insana keyif verir. Ben, halkımızın bağlamaya sahip çıkmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bağlamayı aldıktan sonra kullanmak da özen istiyor” Ceylan ayrıca, bağlamayı aldıktan sonra kullanım koşullarının da çok önemli olduğunu ve özen gerektirdiğini anlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bağlamayı sıcak bir iklimden soğuk bir iklime götürürsek, bu ısıyı iyi değerlendirmemiz lazım. Bu, bağlamanın sağlığı açısından çok önemli, sıcak ve soğuk ortamlara giren bağlamanın akort ayarı bozuluyor”

