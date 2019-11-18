Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ağacı yakarak sanat eserine dönüştürüyor

Ağacı yakarak sanat eserine dönüştürüyor

Tokat'ın Zile ilçesinde ahşap yakma tekniği ile yapılan sanat

Halk Eğitim Merkezi Sanat Eseri Eğitim Merkezi Halk Eğitim Göreme 

-Halk Eğitim Merkezinde kursa katılanların ortaya çıkardığı eserler
-Usta öğretici Sami Üçköylüoğlu röp
-Kursiyer Harun Uçun, röp

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat'ta, ahşap yakma resim tekniği olan “pyrogravure” sanatını halk eğitim merkezinde geliştirerek hünerlerini sergiliyor. Tokat'ın Zile ilçesinde bir kamu kurumundan emekli olan 2 çocuk babası Sami Üçköylüoğlu (52), vaktini değerlendirmek için Halk Eğitim Merkezinde kursa başladı.
Yeteneğini kursta geliştiren Üçköylüoğlu, performans ve çıraklık kursu alarak yaklaşık 3 yıl sonra usta öğretici oldu. Birinden güzel tablolar ortaya çıkaran Üçköylüoğlu, yeteneğini gençlere aktarmak için çalışıyor. Ahşap yakma resim tekniğinin sabır isteyen bir sanat olduğunu belirten Üçköylüoğlu, “Yaklaşık 3 yıldır halk eğitim merkezinde kurs veriyorum. Oldukça zor bir sanat, sabır istiyor. Sabır olduğu zaman her şey oluyor, yapılamayacak bir şey yok” dedi.
Bir tablonun yapılmasının büyüklüğüne göre günlerce sürdüğünü ifade eden Üçköylüoğlu, “Esmaül Hüsna’yı bu teknikle 4 ayda yazdım. Bu tablonun fiyatı yaklaşık 3 bin lira. Bu büyük şehirlerde olsa daha yüksek rakamlara ulaşır” diye konuştu.
Genç nesillere aktarılmasını istiyor Öğretmen olan eşinin tayin sürecini beklerken kursa katıldığını ifade eden Harun Uçun ise gençlerinde bu tür sanata yönelmesini beklediğini belirterek, "Sabır isteyen bir iş. Emek veriyorsunuz, emeğinizin sonucunu hemen göremeyeceğiniz bir zamana bırakabileceğiniz zanaat dalı. Ahşaba ilginiz varsa el işini seviyorsanız güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu zanaata gençlerinde yönelmesi önemli. Sosyal medyadan takip ediyorum genç insan yok. Hep bir yaşın üstü emekli olmuş olan insanların uğraştığı bir dal. Genç nesillere aktarılıp uzun süre devam ettirilebileceğini düşüyorum” ifadelerini kullandı. (Nİ-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?
O Belgeler Gün Yüzüne ÇıkıyorO Belgeler Gün Yüzüne Çıkıyor
Kafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet AraştırılıyorKafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet Araştırılıyor
Urartuların En Büyük Kenti Eski İhtişamına KavuşturuluyorUrartuların En Büyük Kenti Eski İhtişamına Kavuşturuluyor
140 Milyon Yıllık Dinozor Kemiği Bulundu140 Milyon Yıllık Dinozor Kemiği Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı