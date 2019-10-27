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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Ağaca çarpması sonucu yangın çıkan aracın sürücüsü öldü - ISPARTA Haberi

Ağaca çarpması sonucu yangın çıkan aracın sürücüsü öldü - ISPARTA Haberi

- Kaza yapan araç - Yanan aracın görüntüsüAğaca çarpması sonucu yangın çıkan aracın sürücüsü öldüISPARTA (AA) - Isparta 'da ağaca çarpması sonucu yangın çıkan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.Hasan Hüseyin Koç (24) idaresindeki 32 FV 167 plakalı otomobil, Isparta - Atabey kara yolu İslamköy mevkisinde refüjdeki ağaçlara çarptı.Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Söndürülen yangında aracın sürücüsü Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.Koç'un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Hastane Cenaze İslam Sparta İslamköy 

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