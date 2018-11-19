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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ağaca çarpan otomobil şaha kalktı: 1 yaralı

Ağaca çarpan otomobil şaha kalktı: 1 yaralı

Ağaçta dik duran otomobilin ip bağlanarak düzeltilmesi

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerinden detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'un Bafra ilçesinde ağaca çarpan otomobil şaha kalktı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, Alpaslan Mahallesi Ebulfez Elçibeyz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktekke istikametine seyir halinde olan Kenan Asan (38) yönetimindeki 55 SK 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yolun kenarında bulunan bir evin bahçe koruma tel örgülerini yıkarak bahçedeki ağaca çarptı. Ağaca çarpan araç şaha kalktı. Mahalle sakinleri tarafından kaza 112 ve polise bildirildi.
Dik duran araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan otomobil sürücüsü 112 Acil ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polis ekipleri tarafından otomobile bağlanan iple çekilip düzeltilerek çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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