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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ağaç yola devrildi: 1 yaralı - KOCAELİ Haberi

Ağaç yola devrildi: 1 yaralı - KOCAELİ Haberi

- Kurtarma çalışmalarından görüntüler Kocaeli 'de ağaç yola devrildi: 1 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kadın yaralandı.Cumhuriyet Caddesi'ndeki çınar ağacı, park halindeki otomobil ile bu sırada yoldan geçen bir kadının üzerine devrildi.Çevredeki vatandaşlar tarafından ağaç parçalarının altından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ağaç parçalarını yoldan kaldırma çalışmasına başladı.

Hastane Güvenlik Önlemi Çınar Ağacı Kadın Hasta 

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