Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ağaç tünellerde kar güzelliği

Ağaç tünellerde kar güzelliği

Drone görüntüleri

Destina Deniz Turizmi İrlanda Şili Kar Yağışı 

-Karayolları ekiplerinin çalışması
-Ağaç tünel yoldan detaylar

( KARABÜK -DRONE)- UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Safranbolu’da bulunan ağaç tüneller kar yağışıyla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü KARABÜK

- UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer allan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, ağaç tüneller kar yağışıyla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Osmalı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprü gibi kültür varlıklarının yanında doğa turizmiyle de önemli bir destinasyon olan Safranbolu, Amerika’daki meşe, Almanya’daki Bonn, İrlanda’daki Dark Hedges, Japonya’daki Wisteria, Madagaskar’daki Baobap ile Zimbabwe’deki Harare ağaç tünellerini aratmayan ağaç tünelli yoluyla büyük ilgi çekiyor. Safranbolu-Bartın yolunda yer alan ağaç tüneller, yaz ayında yeşilin her tonu birbirine karışırken, kış ayında da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. 5 kilometrelik masalsı ağaç tünelli yol, Safranbolu’nun tarih ile Bartın’ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi görüyor. İlçenin doğa turizmine önemli bir katkı sunan masalsı ağaç tüneller, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Öte yandan Karayolları ekipleri Karabük-Bartın Karayolu’nda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte çalışmaya başlayan ekipler, yaklaşık 56 saattir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı