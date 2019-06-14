Ağaç polenleri yangına sebep oldu İzle

-polenlerin yanması

-Cumali Birol isimli vatandaş ile röp.

-detaylar



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde çocukların oynadığı ağaç polenleri yangına sebep oldu. Çıkan yangında yaklaşık 6 dönümlük sazlık alan küle döndü. Adilcevaz sahilinde bulunan Sevgi Park yanındaki sazlık alanda bulunan ağaç polenleri yangına sebep oldu. Çocukların dün akşam saatlerinde oynadığı alanda çıkan yangına Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangının büyümesini önledi. Ardından yapılan soğutma çalışmaları ile birlikte yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alanın yakınlarında iş yeri bulunan Cumali Birol, ağaç polenlerinin büyük tehlike oluşturduğunu ifade ederek, "Adilcevaz’ın baş belası olan polenlerin ne kadar büyük bir sıkıntı oluşturduğunu gördük. Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekipleri gelmemiş olsaydı bugün bu alanın tamamı yanmış olacaktı. Ağaç polenlerinin insanlara ve çevreye ne kadar zarar verdiğini bir kez daha yaşadık. Lütfen herkes kavak ve söğüt ağaçlarını kessin. Kesinlikle ve sakın bu polenleri yakmayın. Az önce burada oynayan bir çocuğun yakması sonucu yangın çıktı. Bu polenler baruttan ve tinerden daha kötü. Neredeyse ciddi anlamda büyük bir yangına sebebiyet verecekti" dedi.



