Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi - İZMİR

Ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi - İZMİR



- Üzerine ağaç devrilen araçlardan detaylar - Olaya şahit olanlarla röportaj - İtfaiyenin çalışmalarıAğaç park halindeki araçların üzerine devrildi - İzmir 'de üzerine ağaç devrilen park halindeki 2 otomobilde hasar meydana geldiİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde üzerine ağaç devrilen 2 otomobilde hasar oluştu.Alsancak Şehit Nevres Bulvarı'nda park halinde bulunan Ferhat İleri'ye ait 35 KC 6838 ve Murat Hasırcı'ya ait 09 S 8158 plakalı otomobillerin üzerine içlerinde kimsenin bulunmadığı sırada çam ağacı devrildi.Haber verilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası devrilen ağaç kaldırıldı.Murat Hasırcı, aracından çıkıp 5 - 10 adım attıktan sonra ağacın devrildiğini söyledi.

Olay anını gören taksi şoförü Aytuğ Sarnıç ise "Sokakta kimse yoktu. Çam ağacının sesini duydum. Yavaş yavaş düştü, 100 yıllık ağaçlar." dedi.
Murat Bozdoğan da "Bayram tatili olmasaydı burası daha yoğun olurdu, altından insanlar geçebilirdi. Çok şükür öyle olmadı." diye konuştu.

Polis Taksi Şoförü Çam Ağacı Şahit Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı