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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine dönüştürüyor - TEKİRDAĞ İzle

Ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine dönüştürüyor - TEKİRDAĞ İzle



: - Atölyeden detaylar - Ahşap oymacısı Münir Genç ile röportajAğaç parçalarını çakısıyla sanat eserine dönüştürüyorTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan Münir Genç (70), bulduğu ağaç parçalarını elinden düşürmediği çakısıyla yontarak sanat eserine dönüştürüyor.Genç, hobi olarak başladığı ağaç oymacılığını, yaptığı eserler ilgi görmeye başlayınca ek gelir sağladığı iş haline getirdi.Evinin üst katındaki bir odayı atölye haline dönüştüren Genç, günün önemli bir kısmını çalışarak, yeni eserler üreterek geçiriyor.Tarihe tanıklık etmiş, öküz arabaları, at arabaları, yayık, saban, pulluk çeker, döver çeker ve orak maketler yapan Genç, hem siparişlerini yetiştiriyor hem de katıldığı etkinliklerde eserlerini satarak para kazanıyor. - "Her çeşit ağaca başarıyla şekil veriyorum."Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra hobi olarak ahşap oymacılığa başladığını belirterek, evinin üst katında oluşturduğu atölyede ağırlıklı olarak eskiden kullanılan araç ve gereçlerin maketlerini yaptığını söyledi.

Ağaç parçalarını çakısıyla yontarak tarım aletleri ya da çeşitli hayvan figürlerine dönüştürdüğünü ifade eden Genç, "Emekli olduktan sonra hobi olarak başladığım oymacılığı meslek haline getirdim. Amacım sadece para kazanmak değil. Ağaçlara şekil vermek hoşuma gidiyor." dedi.
Ahşap oymacılığı ile uğraşmaktan çok hoşlandığını ifade eden Genç, "Ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürerek, boş vakitlerimi geçiriyorum. Yaklaşık beş yıldır da ahşap oymacılığı yapıyorum. Bunları yaparken çok mutlu oluyorum. Aynı zamanda festival ve fuarlara katılıyorum. İnsanların da eserlere ilgi göstermesi hoşuma gidiyor. Hem zamanımı değerlendirmiş oluyorum hem de para kazanıyorum. Artık insanlar geçmişten, atalarının yaşadığı zamandan bir şeyler görmek istiyor." diye konuştu.
- Tarihi yapıların maketini de yapıyorGenç, Çanakkale Şehitler Abidesinin de ahşaptan maketini yaptığını anlatarak, "Abideyi 30 santim genişliğinde, 45 santimetre yüksekliğinde yaptım. Yapımında dişbudak ve ceviz ağaçları kullandım. Maketi gören eş, dost ve akrabalarım çok beğendi. Ayrıca ilçedeki 431 yıllık tarihi Osmanlı ve 862 yılında yapılan Hacılar Köprüsü'nün de maketini yaptım." ifadelerini kullandı.Oymacılıkla uğraşmanın kendisini çok iyi hissettirdiğini aktaran Genç, bu işi sadece para kazanmak için yapmadığını sözlerine ekledi.

Ahşap Oymacılığı Sanat Eseri Muhabir Akkale Festival 

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