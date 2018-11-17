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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ağaç aracın üzerine devrildi, anne-oğul son anda kurtuldu Haberi

Ağaç aracın üzerine devrildi, anne-oğul son anda kurtuldu Haberi

Olay yerinden görüntüler

Kırköy Toplantı Polis Ekipleri Veli Toplantısı Kadın Sürücü 

-Ağacın devrildiği aracın görüntüsü
-Anne-oğlun görüntüsü
-Anne ile röportaj
-Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları

( İSTANBUL -ÖZEL)- Bakırköy’de facianın eşiğinden dönüldü: Koca ağaç aracın üzerine devrildi İSTANBUL

- Bakırköy’de, bir ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta bulunan anne ve çocuğu kazayı yara almadan atlattı. Olay, Şenlikköy Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğlunun veli toplantısı için yola çıkan Sevim Kaman isimli kadın, korku dolu anlar yaşadı. Kaman'ın kullandığı 34 SJ 5482 plakalı otomobilin üzerine yol kenarında bulunan bir ağaç devrildi. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın sürücü ve oğlu, korku dolu anlar yaşadı. Kazayı yara almadan atlatan anne ve oğul, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. “Ölebilirdik, içinde oğlum vardı” Olayı anlatan Sevim Kaman, “Seyir halinde giderken ağaç birden üzerimize devrildi, çok korktuk. Ağaca bakım falan yapıyorlar galiba, koca ağaç nasıl devrildi Allah korudu yani. Ölebilirdik içinde oğlum vardı. Belediyeden zaten şikayetçiyiz, ağaçlara bakım yapılmamış koca ağaç nasıl üzerimize devrildi? Bakırköy Belediyesi hiç bakım yapıyor galiba, parası yokmuş galiba vinç gelmedi oğlumun toplantısına yetişemedim. Oğlum zaten çok korktu, ben çok korktum yani kıl payı kurtulduk resmen. Cam parçalanabilirdi, tepemize gelebilirdi, arabanın tepesine gelse ezile bilirdik. Çok büyük çok kalın bir ağaç. Çok korktuk yani. Bakırköy Belediyesi şuanda bizi mağdur ediyor. Şikayetçiyim ben iki saat burada mağdur kaldım” dedi.
Otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce ağacı kesmek istedi ancak kadın sürücü, aracının zarar görebileceğini söyleyerek vinç yardımıyla kaldırılmasını istedi. Olay yerine çağrılan vinç, ağacı halatlar yardımıyla kaldırarak otomobili kurtardı.
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