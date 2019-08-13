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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Ağabeyinin boğulduğu haberini alır almaz kendini göle attı

Ağabeyinin boğulduğu haberini alır almaz kendini göle attı

-KIZ KARDEŞİN KENDİNİ GÖLE ATMASINDAN GÖRÜNTÜ

Yüzme Boğulma Tehlikesi Fabrika Gözyaşı Kız Kardeş 

--KURTARMA ÇALIŞMALARINI İZLEYEN KALABALIKTAN GÖRÜNTÜ
--BOĞULAN DEMİRTAŞ'IN CANSIZ BEDENİNİN GÖLDEN ÇIKARILMASINDAN GÖRÜNTÜ
--HAYATINI KAYBEDEN ŞAHSIN FOTOĞRAFI

( BURSA ) Serinlemek için İznik gölü'ne giren bir kişi boğuldu-- 2 çocuk babası genç adamın cansız bedenine ulaşıldı- İznik gölüne giren 2 arkadaştan biri baygın halde kurtarılırken diğerinin cansız bedenine ulaşıldı BURSA

- Bursa'da İznik Gölü'ne serinlemek için giren iki arkadaştan biri baygın halde bulunurken diğerinin cansız bedenine ulaşıldı. Boğulan gencin kız kardeşi abisinin öldüğü haberini alınca kendini göle attı. Olay, İznik Gölü Müşküle Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'den İznik'e gelen Özcan Demirtaş (22) ve Oğuz Çelik, sahilde arkadaşlarının kayığını aldı. Kıyıdan yaklaşık 30 metre açılan iki arkadaştan Demirtaş yüzmek için göle atladı. Atladığı kısmın derin olmasından dolayı Demirtaş'ın paniklediğini gören Çelik onu kurtarmak için göle atladı. İki gencin boğulma tehlikesi yaşadığını gören vatandaşlar kurtarmak için kayıkla gençlerin yanına gitti. Vatandaşlar, Çelik'i yarı baygın halde karaya getirdi. Gözden kaybolan Demirtaş'ı ise Yalova Deniz Polisi, İznik İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, AFAD ve vatandaşlar arama çalışmalarına başladı.
Saatler süren arama kurtarma çalışmalarını gencin yakınları ve çevredeki vatandaşlar merakla bekledi. Gemlik'de bir fabrika işçi olarak çalıştığı ve 2 çocuk babası olduğu belirlenen Demirtaş'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte sahilde bekleyen kız kardeşi sinir krizi geçirip İznik Gölü'ne koşarak abisinin yanına gitmek istedi. Çevrede bulunanların müdahalesiyle kıyıya çıkartılan kız kardeş hayatını kaybeden abisinin ardından uzun süre gözyaşı döktü.
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