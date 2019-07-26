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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Ağabeyini öldüren sanığın aklî dengesi yerinde çıktı

Ağabeyini öldüren sanığın aklî dengesi yerinde çıktı

arşiv görüntü

( BURSA ) BURSA

Müebbet Hapis Gesi Hapis Cezası Çerikli 


- Bursa’nın Mudanya ilçesinde ağabeyini öldüren sanığın aklî dengesi yerinde çıktı. 2017 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda R.T. (42), tartıştığı ağabeyi K.T.'yi (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kardeşi tutuklandı. "Ölmeyi hak etti" Sanık hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “üstsoydan akrabayı öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen sanık daha önceki ifadesini tekrarlayarak, “Olay günü cinsel içerikli sözler söyledi.

Ben kendimi kaybetmişim. Ben ağabeyimi öldürüp öldürmek istemediğimi tam hatırlamıyorum. Bu kişi ölmeyi hak etti. Ben de vurdum, pişman değilim. Bazı şeyleri sonradan hatırlayınca kızıyorum. Bazen pişmanlık duyuyorum” dedi.
Akli dengesi yerinde çıktı Mahkeme heyeti, sanık R.T.'nin akıl sağlığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Gelen raporda sanığın aklî dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Sanık, kendisinin sadece vücudunda bedenî rahatsızlık olduğunu, akıl sağlının yerinde olduğunu söyledi.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteleyip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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