Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ağabeyini öldüren sanığa 2 yıl hapis cezası ve tahliye

Ağabeyini öldüren sanığa 2 yıl hapis cezası ve tahliye

arşiv görüntüler

( BURSA )- Son sözünde "Kazayla oldu" dedi BURSA

Müebbet Hapis Tutukluluk Süresi Ömür Boyu Hapis Mahkeme Heyeti Sağlık Ekipleri 


- Bursa’da tartıştığı ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl aralık ayında Osmangazi’ye bağlı Alacahırka Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen Münir S. (48), kardeşi Mümün S. (41) ile tartıştı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbedede sol omzundan bıçaklanan Münir S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Mümin S. tutuklandı. Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'üst soydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebi ile dava açılan iki çocuk babası Mümün S., son kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Ağabeyim Münir S. alkol ve uyuşturucu kullanıyordu. Olay sabahı oturduğumuz aile apartmanında üst kattan ağabeyimin bağırma seslerini duydum. Yanına gittiğimde mutfakta idi. Sakinleştirmeye çalıştım. Bu sırada elimde bıçak vardı. Ağabeyimin bir bacağı protez idi. Aramızda bir metre mesafe vardı. Fayans üzerinde bulunan halı ağabeyimin ayağının altından kaydı ve benim üzerime doğru kapaklanınca ikimiz birlikte düştük. Bıçağın sol omzuna geldiğini fark etmedim. Kendimi dışarı attığımda elimde bulunan bıçakta kan izi gördüm. Tekrar içeri girdim. Bu sırada ağabeyim merdivende yerde idi. Bana 'Mümün' diye seslendi, 'Efendim abi' dedim. sağlık ekiplerine haber verdim. Hastaneye götürdüler. Sonra öldüğünü öğrendim. Pişmanım” dedi.
Mahkemede son sözü sorulan sanık, olayın kazayla meydana geldiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında indirim istedi. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, sanığa ilk müebbet hapis cezası verdi. İyi hal ve tahrik indirimleri uygulayan heyet, cezayı 4 yıla, ardından 3 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme heyeti, sanığa 2 yıl 9 ay 10 gün ceza vererek, tutukluluk süresini göz önünde bulundurup tahliye etti.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı