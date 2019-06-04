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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ağabeyini ailesinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü Haberi

Ağabeyini ailesinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü Haberi

cenazenin adli tıpta yakınlarına teslim edilmesi,

Yoğun Bakım Ünitesi Adli Tıp Ekmek Fırını Sağlık Ekipleri Pazar Günü 

-cenazenin araca konulması,
-adli tıp detay görüntüler,
-genel detaylar,
-ölen Ünal Ş'nin sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te Ünal Ş. isimli şahıs öz kardeşi tarafından eşi ve çocuklarının gözleri önünde bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz pazar günü Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ekmek fırını işleten Ünal Ş. (48) ile 5 yıldır küs olduğu kardeşi Ümit Ş. (38) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Yaklaşık 5 yıldır küs olan iki kardeşin tartışması kısa sürede büyüdü. Büyüyen tartışmanın ardından Ümit Ş. elindeki bıçakla ağabeyi Ünal Ş.’yi eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Ünal Ş. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede iki gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ünal Ş. bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan olayın ardından kaçan kardeş katili Ümit Ş. isimli şahıs ise polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (SVY-SD-
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