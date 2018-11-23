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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ağabeyi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Haberi

Ağabeyi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Haberi

cenazeden görüntü

Güvenlik Kamerası Cenaze Namazı Cuma Namazı Alacak Verecek Meselesi Katil Zanlısı 

-cenaze namazının kılınması
-tabutun taşınması
-arşiv görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Gemlik ilçesinde kadın kuaförü Günay Torun'u öldüren katil zanlısı ağabey ve suç ortakları adliyeye sevk edilirken, Torun'un cenazesi toprağa verildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 55 yaşındaki Günay Torun, bagaja poşetleri koyduktan sonra otomobilini çalıştırıyor. 2 metre geri gittikten sonra arkasına beyaz renkli bir araç yanaşıyor. Araçtan inen ve kardeşi olduğu ortaya çıkan Halil K, Torun'dan aracın camını açmasını istiyor. Halil K, kısa süreli tartışmanın ardından 5-6 el ateş edip hızla beyaz renkli aracına binip gözden kayboluyor. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetten 4 saat sonra zanlıyı Karacabey'de yakaladı. Zanlı Halil K.'nın Günay Torun'un erkek kardeşi olduğu ve sosyal medya paylaşımında, "Para ile insanın arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir. İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın", "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır" yazdığı öğrenildi. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden olabileceği ileri sürüldü. Emniyette ifadesi alınan zanlı Halil K. ve beraberindeki 2 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Maktulen Günay Torun'un naaşı bugün toprağa verildi.
Torun, Asım Kocabıyık Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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