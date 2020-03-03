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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Ağabey-kardeş uyuşturucu şüphesi olarak adliyeye sevk edildi

Ağabey-kardeş uyuşturucu şüphesi olarak adliyeye sevk edildi

Adliyeden detay

Uyuşturucuyla Mücadele Amfetamin Sentetik Uyuşturucu Metamfetamin 

-Şüphelinin adliyeye çıkarılışı
-ele geçirilenler foto

( ESKİŞEHİR )- Polisin gerçekleştirdiği operasyonda toplam 9 kişi yakalandı ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı. Aralarında ağabey-kardeş olan biri yaşı küçük 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği planlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise; 6,28 gram metamfetamin, 3,75 gram skunk, 0,26 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü aparat, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 11 adet dolu kartuş ele geçirildi. 'Ağabey-kardeş gözaltına alındı' Ayrıca yakalanan 7 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem başlatılırken, biri yaşı küçük ağabey-kardeş olan 2 şüpheliye ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Öte yandan gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi ağabey-kardeş, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. (MK-Y)
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