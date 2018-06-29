Ağabey ile kardeşin tartışmasını ayırırken bıçaklandı

-Polis aracına konulması

-Olay yerinden görüntü

-Polis otosunun gidişi

-Ekiplerin çevrede inceleme yapmaları

-Hastaneden detaylar



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın'da kız kardeşinin işyerine giderek alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan ağabey, büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için araya giren iş yeri çalışanını bıçakladı. Edinilen bilgiye göre olay Bartın Mugada yolu mevkisindeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Ferhat K. (47), tekstil atölyesinin sahibi olan kız kardeşi Nazlı K. ile alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.

Bu sırada işyeri çalışanı İskender Ö. araya girerek tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için araya girdi. Şüpheli Ferhat K., işyeri çalışanı İskender Ö.'yü bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ormanlık alana kaçan şüphelinin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede Ferhat K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan İskender Ö.'nün ise sol kasık bölümünden yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralının hastanede tedavisi sürerken şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

