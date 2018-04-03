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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı Haberi

Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı Haberi

-Festivaldeki konserlerden görüntü

İngiltere Edebiyat Karahisar Klasik Müzik Sanat Dünyası 

--Hüseyin Başkadem röp

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- "Afyonkarahisar 17'inci Klasik Müzik Festivali" dün gece tarihi Millet Hamamında quartet Flautus Vocis'in konseri ile başladı.
On gün boyunca sürerek festivalde, dünyaca ünlü sanatçılar, klasik müzik dehaları, edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimlerinin yer alıyor. Bu yılın sürpriz konuğu ise edebiyat dünyasının önde gelen ismi Ahmet Ümit, Balkan Naci İslimyeli, Atilla Dorsay, Ahmet Çakır Yalvaç Ural, Hasan Ucarsu, Ali Yılmaz ve Nadir Ede oluyor. Bu yıl Afyon-Prag arasındaki sanat birliğinin 13’üncü yılını kutlayan festival, İngiltere, Belgrad’a ve Fransa’dan da pek çok ünlü sanatçıyı konuk olarak ağırlıyor. Gecenin ilk konserini üflemeli çalgılarla quartet Flautus Vocis verdi. Festival hakkında bilgiler veren Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivalinin her hangi bir temasının olmadığını, teması olan festivallerinden tesadüflerle programlarını icra ettiklerini söyledi.

Festivalin 17 yıl boyuncaki tek temasının klasik ve caz müziğini Afyonkarahisar'a kazandırmak olduğunu belirten Başkadem, "Tek amacımız ve meselemiz Afyonkarahisar'a kültür ve sanat kazandırmaktır. Eğer biz bunu kazandıramaz isek Afyonkarahisar oteller mezarlığı olur. Bu kadar oteli yapacağız ve Türkiye'nin termal otelli olma yolunda ilerleyeceğiz ve iki festivali ayakta tutamayacağız. Bu yıl festivalimiz önceki dönem düzenlediğimiz 35 festivalin en zoru. Geçmişte sorguladığımız en büyük problem aynı klasmandaki sanatçıların Afyonkarahisar'a gelip gelmemesiydi. Türkiye'nin en önemli sanat ve fikir adamları burada. Gelecek seneki festivale, bu klasmanda adam var mı? Varsa da artık kimi getireceğim onun sıkıntısını yaşıyorum. Ama en büyük sıkıntımız süreklilik ve sürdürülebilirliktir. Yani herkes festival yapabilir ama sürdürülebilirlik en zorudur. Biz Afyonkarahisar olarak bunu başarıyoruz" diye konuştu.
(HK-Y)
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