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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar karayolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı (3) - DENİZLİ

Afyonkarahisar karayolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı (3) - DENİZLİ

- Denizli - Afyonkarahisar karayolunun ulaşıma kapanan kısmından detay görüntüler - AFAD, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmalarından detaylar Denizli - Afyonkarahisar karayolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı - Denizli Valisi Hasan Karahan: - " Denizli 'yi Afyonkarahisar'a bağlayan karayolu sağanak nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı"DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli - Afyonkarahisar karayolunun sağanak yağış nedeniyle bir çift yönlü trafiğe kapandığını bildirdi.Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte öğleden sonra başlayan sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Sağanaktan dolayı karayolunda su birikintisi oluştuğunu belirten Karahan, " Denizli 'yi Afyonkarahisar'a bağlayan karayolu sağanak nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi yakınlarında yaklaşık yarım saat kapalı olan yolda ekiplerimiz çalışmasını sürdürüyor. Yol yapılacak çalışmanın ardından trafik akışına açılacak." diye konuştu.
Öte yandan AFAD, karayolları ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmasını sürdürüyor.

Karayolları Sağanak Yağış Bild Muhabir Karahisar 

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