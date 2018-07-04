Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
(AFYONKARAHİSAR- Kamyonete giren kediyi miyavlayarak çıkartmaya çalıştı Video

(AFYONKARAHİSAR- Kamyonete giren kediyi miyavlayarak çıkartmaya çalıştı Video

Kediyi kurtarma çalışmaları

Kamera Karahisar İtfaiye Eri Yavru Kedi Polis Ekipleri 

-İtfaiye erinin miyavlaması
-Genel detaylar

( AFYON KARAHİSAR) Kamyonete giren kediyi miyavlayarak çıkartmaya çalıştı- İtfaiye ve polis ekiplerinden yavru kedi mesaisi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'da kamyonetin içerisine giren yavru kedi bir türlü çıkarılamazken, son çare olarak bir itfaiye eri miyavlayarak şansını denedi. Afyonkarahisar Lisesi arkasında park halinde bulunan bir kamyonetin içerisinden gelen kedi sesini işiten çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar olumsuz bir durumun yaşanmaması için önlem alan vatandaşlar, aracın ön camına, "Kedi var arabada lütfen çalıştırırken dikkat edin" yazısını koydu. İtfaiye ve polis ekipleri yavru kediyi bulunduğu noktadan çıkarmak için yoğun çaba sarf ederken, aracın sahibi bir türlü bulunamadı. Çalışmalar sırasında yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarılırken, çevredeki seslerden ve ışıklardan korkan yavru kedi tekrar aracın içerisine sığındı. Her türlü yolu deneyen ekipler istedikleri sonucu alamayınca, itfaiye erlerinden birisi kedi gibi miyavlamaya başladı.
Bu renkli anlar kameralara yansırken, yavru kedi hızlı bir şekilde aracı terk ederek karanlıkta kayboldu.
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı