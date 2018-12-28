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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Afyonkarahisar Emniyeti yılbaşı öncesi kuş uçurtmuyor

Afyonkarahisar Emniyeti yılbaşı öncesi kuş uçurtmuyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerinin Emniyet binasından çıkışı

Eğlence Mekanı Yılbaşı Çağa Karahisar Trol 

-Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerinin denetim yapacakları mekana gidişi
-Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerinin mekanlara girişi
-Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerinin üst araması yapması
-Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerinin araçları araması
-Denetim,arama ve kontrollerden detaylar

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Asayiş ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Emniyet müdürlüğü asayiş şube ekipleri yılbaşı öncesinde huzur operasyonu gerçekleştirdi. Yılbaşına sayılı günler kala Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kimlik kontrolünün yanı sıra, üst araması ve araç aramasının da yapıldığı uygulamada çok sayıda bıçağa da el konularak idari işlem yapıldı. Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen uygulamadan dolayı eğlence mekanı sahipleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerine huzur ve güvenli bir Afyonkarahisar için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
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