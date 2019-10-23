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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Afyonkarahisar’daki cinayette 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’daki cinayette 1 kişi tutuklandı

-Zanlıların adliyeye girişinden detay

Jandarma Karahisar Cinayet Irak Trol 

--Adlıyeden detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşanan cinayetle ilgili 1 kişi çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklandı. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Ali Keskin'in av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Daha sonra sağlık kontrolünün geçirilen 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyede şüphelilerden, Hüseyin Coşgun tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde dün husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı eve 2 arkadaşıyla birlikte giden Ali Keskin, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. (MT-
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