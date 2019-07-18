Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da yol üzerinde biriken su uzun araç kuyrukları oluşturdu

Afyonkarahisar’da yol üzerinde biriken su uzun araç kuyrukları oluşturdu

-Araçların ilerlemesi

Trafik Güvenliği Karahisar 

--Polisin kontörlü geçişi sağlamasından detay
--Bölgede yapılan çalışmalardan detay
--Genel detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 15. kilometresinde yoğun yağmur nedeniyle yolda biriken sular uzun araç kuyrukları oluşturdu. Afyonkarahisar’da öğleden sonra başlayan yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yaklaşık 3 saat devam eden yağmur, araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Afyonkarahisar Uşak karayolunun 15 kilometresinde biriken su nedeniyle trafik bir süre tıkandı. Trafiğin tıkanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğini sağlayarak, araçların tek şerit üzerinden ilerlemesini sağladı. Öte yandan bölgeye gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri yol üzerinde biriken suyun tahliyesini sağladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafik normal seyrine döndü. Yolda bir süre beklemek zorunda kalan araç sürücüleri trafiğin kitlenmesine tepki gösterdi. (MT-
İlgili Foto Galeriler
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı