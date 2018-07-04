Afyonkarahisar'da yazlık patates hasadına başlandı

- Tarladaki yazlık patates hasadının yapılması - Traktörle patatesin sökülme görüntüsü - Patateslerden görüntü - İşçilerin patatesleri toplama görüntüsü - Patateslerin çuvallanma ve kamyona yüklenme görüntüsü - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Acar ile röportaj - Patates üreticisi Süleyman Demiral ile röportaj - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Acar: - "Üreticilerimiz kilogramı 1,5 ila 1,75 lira arasında piyasaya patates vermeye başladı" - "Türkiye'nin patates sıkıntısı çekmesini veya fiyatların yükselmesini engelleyecek ürünümüz var"AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar 'da üreticiler "yazlık" olarak nitelendirilen erkenci patatesin hasadına başladı. Önceki yıllarda 500 - 550 bin ton civarında üretimin gerçekleştiği kentte, bu yıl ekim alanlarının azalması nedeniyle yaklaşık 400 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. İl genelinde kışlık patates hasadı ise ağustos sonu itibariyle başlayacak.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar 'da yazlık ve kışlık olmak üzere iki çeşit patates üretildiğini söyledi.
İlde özellikle yazlık çeşit ekiminin çok yaygın olduğunu belirten Acar, "Geçen yıla göre biraz düşüş olmasına rağmen bu yılki üretimimiz de beklenen seviyede. 120 bin dekar alanda patates ekimi yapıldı. Şu anda yazlık patatesin hasadı başladı. " dedi. - "Kışlık patatesin sökümünden sonra fiyatlar daha da düşer"Dekar başına ortalama 3,5 - 4 ton civarında verim alındığına işaret eden Acar, şöyle devam etti:"Üreticilerimiz kilogramı 1,5 ila 1,75 lira arasında piyasaya patates vermeye başladı. Merkeze bağlı Nuribey beldesi ile Dinar ve Sinanpaşa ilçelerinde yazlık patates hasadı başladı. Emirdağ ve Şuhut ile Sandıklı ilçesinin bir kısmında kışlık patates hasadı ise ağustos sonunda başlayacak. Türkiye'nin patates sıkıntısı çekmesini veya fiyatların yükselmesini engelleyecek ürünümüz var. Yazlık patateste hasat dönemi erken olduğu için verimi düşük. Günlük 500 ton civarında söküm yapılıyor. Kışlık patates daha dayanıklı, verimi daha yüksek oluyor. Kışlık patatesin sökümünden sonra fiyatlar daha da düşer."Acar, ülke genelinde patates üretimi açısından bir sıkıntı görmediklerine dikkati çekerek, "Türkiye'nin diğer bölgelerindeki patates üretimini de değerlendirdiğimizde ülkenin patates ihtiyacını fazlasıyla karşılayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. - "Patatesimiz genellikle büyük şehirlere gidiyor"Patates üreticisi Süleyman Demiral da bu yıl yağışların düzensiz olmasından dolayı üründe hastalık oluştuğunu ifade etti. Kamuoyunda patates fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerin üreticilerde endişeye neden olduğuna değinen Demiral, "Verim yüksek olmadığı için fiyatlar çok düşerse sıkıntı yaşanır. Ürünün kalitesine göre fiyat ortalama 1,50 - 2 lira arasında değişiyor. Buradan patatesimiz genellikle büyük şehirlere gidiyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok iline ürün gönderiliyor. Hasattan memnunuz. Fiyatlar da iyi." ifadelerini kullandı.