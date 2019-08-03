Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu Haberi

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu Haberi

- Şüphe üzerine durdulan otomobillerde yapılan arama - Valiz içerisinde bulunan esrardan görüntüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 10 kilo 369 gram kubar esrar ile bir miktar toz esrar ele geçirildi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar - İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde arama yaptı.Narkotik köpeklerinin destek verdiği aramada, polis ekipleri 25 PB 143 plakalı otomobilde yaptığı aramada valiz içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 10 kilo 369 gram kubar esrar ile bir miktar da toz esrar ele geçirdi.Otomobillerde bulunan şüpheliler N.A., R.A. ile M.K. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan göz altına alındı.

Polis Uyuşturucu Köpek Karahisar Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı