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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

-Kaza sonrası olay yerinden detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Polis Hastane Trafik Kazası Karahisar Polis Ekipleri 


- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, Hasan A. (54) idaresindeki 03 AAN 384 plakalı otomobil ile Üzeyir Ç. (46) yönetimindeki 03 VZ 701 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut karayolu 5. kilometresinde çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Hatice A. (45), Beytullah A. (10), Ali G., (57) ve Sabire G. (57) yaralandı. İhbar, üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisin, kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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