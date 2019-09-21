Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı...Kaza anları kamerada

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı...Kaza anları kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

( AFYON KARAHİSAR)- Kaza sonrasında traktör sürücüsünün üzerinden geçti AFYON KARAHİSAR

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Karahisar Ağır Yaralı 


- Afyonkarahisar’da traktör ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre kaza, Çobanlar-Bolvadin yolu 25’inci kilometresinde meydana geldi. Şakir Balkaş idaresindeki 03 ZA 744 plakalı araç, kavşakta yolun karşısına geçen Abdil Kalaycı idaresindeki traktörün römorkuna çarptı. Feci kaza sonrasında araç hurdaya dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada sürücü ile eşi Lütfiye Balkaş olay yerinde yaşamını yitirirken traktör sürücüsü Abdil Kalaycı ise ağır yaralandı. Traktör üzerinden geçti Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda, aracın traktörün kavşaktan karşıya geçtiği esnada hızla gelerek römorkuna çarptığı görülüyor. Kazanın etkisiyle her iki araç da savrulup orta refüje çıkarken traktör sürücüsü Kalaycı da taşıt üzerinden düşüyor. Traktör, kaza sonrasında hareketine devam ederken taşıtın büyük olan arka lastiği de sürücüsü Abdil Kalaycı’nın üzerinden geçiyor. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ağır yaralanan Kalaycı 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, hayatını kaybettiği belirlenen iki kişi de Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı