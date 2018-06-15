Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

- Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismleri öğrenilemeyen 03 VY 268 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden 03 SL 217 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ıslak yolda kayan otomobil, yol kenarında durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alındı. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.