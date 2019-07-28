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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da tekne alabora oldu: 1 ölü

Afyonkarahisar’da tekne alabora oldu: 1 ölü

olay yerinden görüntü

Güvenlik Önlemi Karahisar Sağlık Ekipleri Balık Tutma Balık Tutmak 

-jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntü
-kıyıda bekleyenlerden görüntü
-cesedin görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR) - Balık tutmak için gittiği gölde boğularak hayatını kaybetti AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da 3 arkadaşı ile balık tutmak için gölette tekneyle açılan bir kişi teknenin alabora olması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Diğer 3 kişi ise kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak kurtuldu. Tekne kazası Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde baraja 3 arkadaşı ile birlikte balık tutmaya gelen İbrahim Çardak, bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte tekneye bindi. Suya açıldıkları esnada teknenin bir anda devrilmesi sonucu Çardak ve 3 arkadaşı suya düştü. Arkadaşları kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başarırken, Çardak ise bir anda suda kayboldu. Olayı çevredekiler 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ve çevredeki vatandaşlar Çardak'ı aramaya başladı.
Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından ekipler Çardak'ın cansız bedenine ulaştı. Gebeceler beldesinde ikamet ettiği öğrenilen Çardak'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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