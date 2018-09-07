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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması başladı

Afyonkarahisar'da Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması başladı

- Kura çekilmesi - Balık tutanlardan detayAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde 2. Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması yapıldı.Akharım beldesindeki Örenler Barajı'nda Akharım Belediyesi ve Afyon Tatlısu Olta Balıkcılar Derneği ve Sucul Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) tarafından düzenlenen yarışmada profesyonel balıkçılar, 3 gün boyunca en büyük ve çok balığı yakalamak için yarışacak. 43 takımın katıldığı yarışmada yakalanan balığın kilogramı, miktarı ve uzunluğu esas alınarak derecelendirme yapılacak.Yakalanan balıklar ölçümü yapıldıktan sonra baraja bırakılacak. Balığı baraja bırakmayan, ya da baraja bırakırken balığı ölen yarışmacı ve takımlar diskalifiye edilecek.Balık tutulacak bölgelerin kura çekimiyle başlayan yarışmada, takımlar 33 metre aralığındaki sektörlerde en fazla 4 olta ve her bir oltada en fazla 4 iğneyle yarışacak.Pazar günü sonuçlanacak yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verilecek.Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal, geleneksel hale getirmeyi planladıkları yarışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
ATSOBDER Başkanı Gökhan Koni ise en çok balık yakalayana 4 bin lira ödül verileceğini kaydetti.

Yarış Kalifiye Akalan Karahisar Kura Çekimi 

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